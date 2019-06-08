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/Новости мира

Трамп публично опозорился заявлением о Луне

1.1тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп оконфузился в сети, назвав Луну частью Марса.

Соответствующее сообщение, в котором Трамп хотел прокомментировать роботу космического агенства NASA, появилось на странице американского лидера в Twitter.

"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на более важных вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!" – написал президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Заявление стало бурно обговариваться среди пользователей сети. Некоторые предполагают, что, вероятнее всего, Трамп подразумевал полет на Марс с помощью космической станции на Луне, что и входит в долгосрочные планы NASA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп попал в конфуз во время рабочего визита в Великобританию. Он вздремнул во время тоста королевы Елизаветы II.

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Тема
Космос
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
политикаМарс
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
подумаешь! наш вот вооруженных рашей на территорию Украины зовет, и ничего , 73% в восторге!
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