Трамп публично опозорился заявлением о Луне

Президент США Дональд Трамп оконфузился в сети, назвав Луну частью Марса.

Соответствующее сообщение, в котором Трамп хотел прокомментировать роботу космического агенства NASA, появилось на странице американского лидера в Twitter.

"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на более важных вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!" – написал президент.

Заявление стало бурно обговариваться среди пользователей сети. Некоторые предполагают, что, вероятнее всего, Трамп подразумевал полет на Марс с помощью космической станции на Луне, что и входит в долгосрочные планы NASA.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!