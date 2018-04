"Готовься, Россия!" Трамп пригрозил ракетным ударом

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Глава Белого дома в Twitter отреагировал на заявление посла РФ в Ливане о том, что Россия собирается сбивать любые ракеты США, которые будут выпущены по Сирии.

"Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", – написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что российским властям "не стоит быть партнерами с "животным, которое убивает газом", имея в виду президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в применении химического оружия.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!