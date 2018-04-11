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"Готовься, Россия!" Трамп пригрозил ракетным ударом

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Глава Белого дома в Twitter отреагировал на заявление посла РФ в Ливане о том, что Россия собирается сбивать любые ракеты США, которые будут выпущены по Сирии.

"Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", – написал Трамп.

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Президент США подчеркнул, что российским властям "не стоит быть партнерами с "животным, которое убивает газом", имея в виду президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в применении химического оружия.

Напомним, в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек. США обвиняет в этой атаке Дамаск и Москву.

10 апреля Россия заблокировала проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии во время заседания в Совете Безопасности ООН.

В то же время Государственный департамент США во вторник, 10 апреля, сообщил, что провел консультации с союзными странами и обсудил возможный военный ответ на действия режима Асада.

В частности, уже стало известно, что Британия не поддержала идею совместного удара, потребовав больше доказательств против Башара Асада.

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