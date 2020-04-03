Не знаю, способна ли российская экономика выдержать столь сильно упавшую цену на нефть. Думаю, никто этого не знает. Во времена Бориса Ельцина, в начале 1990-х, цена на нефть составляла около 12 долларов за баррель. Это было одной из причин крайне тяжелого положения российской экономики и правительства Ельцина. С конца 1990-х цена на нефть постепенно росла. Это имело отношение не к режиму в России и не к приходу Владимира Путина к власти, а к глобальному росту цен на сырье на мировом рынке. К сожалению, каждый раз, когда цена на нефть поднималась выше 100 долларов за баррель, Россия использовала нефтяные деньги для развязывания войн. Так было в 2008 году, когда при цене 100 долларов за баррель РФ вошла в Грузию, и в 2014 году, когда при цене в 100 долларов за баррель Россия вошла в Украину.

Соответственно, можно ожидать, что сейчас, при упавшей цене на нефть, внешнеполитическая активность России снизится. Однако есть два серьезных обстоятельства, которые делают нынешнюю ситуацию абсолютно непрогнозируемой: первое – коронавирус; второе – нахождение Трампа в Белом доме. Может оказаться, что Трамп там последний год. Если Трамп проиграет выборы, Путин лишится своего союзника. Поэтому Путину приходится решать свои стратегические задачи, пока Трамп находится в Белом доме. Сможет ли он это сделать при сильно упавших ценах на нефть и пандемии коронавируса, не знаю. Может быть, эта пандемия Путину кажется серьезным союзником для достижения каких-то его целей.

Мы и видим, как в последние дни Трамп предпринимает открытые и, я бы даже считал, рискованные лично для него противоречащие интересам Соединенных Штатов и американского народа попытки искусственно поднять цену на нефть и тем самым помочь режиму Путина выкрутиться из сложившейся сложной ситуации, в которую Путин попал из-за нефтяной войны с Саудовской Аравией.

Нужно понимать, что решение Саудовской Аравии не снижать добычу нефти, и, таким образом, понизить на нее цену, связано не только с желанием Саудовской Аравии увеличить свою долю на мировом нефтяном рынке и подавить конкурентов, но, главное, нанести мощнейший экономический удар по своему главному стратегическому внешнеполитическому противнику – Ирану, для которого нефть – единственный серьезный источник получения валюты. Снижая цены на нефть на мировом рынке (чему по случайному стечению обстоятельств ощутимо помог коронавирус) Саудовская Аравия наносит по Ирану мощнейший экономический удар, сравнимый с открытыми военными действиями.

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