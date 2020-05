Президент США Дональд Трамп заявил, что страна разрабатывает "супер-пупер ракету", которая быстрее аналогов в 17 раз.

Об этом американский глава сказал в пятницу, 15 мая, на церемонии представления нового флага Космических сил, передает The Hill.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", – сказал Трамп.

Он отметил, что у России разрабатываются ракеты, которые в пять раз быстрее, а в Китае – в пять или шесть раз.

"У нас же – в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее [российской или китайской]", – подчеркнул Трамп.

Отметим, военный эксперт из России, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил ТАСС, что ракета, о которой говорил Трамп – это гиперзвуковая AGM-183A, которую разрабатывают ВВС США.

"Она, по их расчетам, должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км", – рассказал Мураховский. Россиянин утверждает, что "большого прорыва тут нет".

"По сути, это аэробаллистическая ракета, стартующая с воздушного носителя. Она разгоняется твердотопливной ступенью, а дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории", – сказал он.

Видео мероприятия:

#BREAKING: President @realDonaldTrump leads first unfurling the flag of the United States Space Force (@SpaceForceDoD).



The flag will stand in the Oval Office alongside other service branch flags. pic.twitter.com/rpReDs5fv5