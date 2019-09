Трамп опозорился в сети, ссорясь с "некомпетентным" мэром Лондона

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, сделав сразу несколько ошибок в его имени и фамилии.

Соответствующий пост глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter во вторник, 3 сентября.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", – написал Трамп. Он оправдался, что этот кратковременный отдых был совершенно уместным и не помешал рабочему процессу.

Президент США посоветовал мэру заняться борьбой против преступности в британской столице, вместо того, чтобы следить за тем, что делают другие.

При этом Sadiq Khan в тексте Трампа превратилось в Sadique Kahn. Вскоре президент исправил ошибку в первом предложении публикации, не заметив такую же в конце.

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on....