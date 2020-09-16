Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен, який зараз сидить у в'язниці, написав книгу про свою роботу з нинішнім президентом США.

У своїй книзі Коен заявив, що Трамп хвалив президента Росії Володимира Путіна під час президентських перегонів 2016- го року, "бо він вважав, що програє вибори, і хотів переконатися, що зможе залучити інвестиції з Росії для своєї бізнес-імперії".

Коен також стверджує, що Трамп хотів побудувати хмарочос в Москві:

"У планах Трампа було побудувати 120-поверхову будівлю на Червоній площі, яка включала б в себе п'ятизірковий готель, а також 230 елітних квартир для російських олігархів та політиків. Крім того, план передбачав безкоштовно віддати пентхаус Путіну, щоб підлизатися до нього."

Коен додав, що впевненість Трампа в успіху цього плану також виходила з продажу маєтку російському олігархові у 2008-му:

"Коли Трамп продав свій маєток в штаті Флорида російському олігархові Дмитру Риболовлєву у 2008-му році за сильно завищеною ціною, отримавши прибуток у $54 мільйони доларів, він припустив, що цю угоду таємно фінансував Путін."

Однак, Коена навряд чи можна назвати достовірним джерелом інформації, адже він з 2018-го року сидить у в'язниці за звинуваченнями у лжесвідченнях Конгресу США, а також фінансових махінаціях під час президентських перегонів.

Але якщо він написав правду, то виходить що з усіх кандидатів в президенти у 2016-му році, американці обрали не тільки найменш компетентного, але й того хто більше вірив у те, що побудує пентхаус для Путіна, ніж в те, що стане лідером вільного світу.

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