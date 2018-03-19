Трамп не поздравит Путина - Белый дом

Белый дом не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием главой государства.
"Мы не удивлены результатом", - заявил представитель Белого дома Хоган Джидли, пишет The New York Times.
По его словам, победа Путина не стала неожиданностью, и президент США Дональд Трамп не планировал никакого поздравительного телефонного звонка.
Он отметил, что Соединенные Штаты будут работать с Россией там, где это возможно.
"Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем наносить ущерб, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать места для совместной работы, когда она служит нашим интересам", - сказал представитель Вашингтона.
Как сообщал "Обозреватель", Путин уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.
Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил Путина.
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель послала в Москву поздравительную телеграмму.
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