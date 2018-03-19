Трамп не поздравит Путина - Белый дом

Белый дом не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием главой государства.

"Мы не удивлены результатом", - заявил представитель Белого дома Хоган Джидли, пишет The New York Times.

По его словам, победа Путина не стала неожиданностью, и президент США Дональд Трамп не планировал никакого поздравительного телефонного звонка.

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Он отметил, что Соединенные Штаты будут работать с Россией там, где это возможно.

"Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем наносить ущерб, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать места для совместной работы, когда она служит нашим интересам", - сказал представитель Вашингтона.

Как сообщал "Обозреватель", Путин уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил Путина.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель послала в Москву поздравительную телеграмму.