Трамп назначил нового главу Пентагона: что о нем известно

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан решил уйти с должности.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп. На место Шанахана был назначен Марк Эспер, до сих пор бывший министром сухопутных сил США.

По словам Трампа, Шанахан решил больше времени уделять семье. Президент поблагодарил чиновника за "чудесную работу".

Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".

Напомним, Патрик Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса.

При этом недавно американские СМИ писали о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Известно, что новоназначенный глава Пентагона Марк Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска.

До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!