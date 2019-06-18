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Трамп назначил нового главу Пентагона: что о нем известно

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан решил уйти с должности.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп. На место Шанахана был назначен Марк Эспер, до сих пор бывший министром сухопутных сил США.

По словам Трампа, Шанахан решил больше времени уделять семье. Президент поблагодарил чиновника за "чудесную работу".

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".

Напомним, Патрик Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса.

При этом недавно американские СМИ писали о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Патрик Шанахан

Патрик Шанахан

Википедия

Известно, что новоназначенный глава Пентагона Марк Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска.

До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.

Марк Эспер

Марк Эспер

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
Пентагонполитика
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! он обезглавливает пентагон и цру!
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