Ещё вам немного светских сплетен.

Трамп вчера несколько (ожидаемо) потряс Европу наплеванием на этикет и манеры: во время прохода перед строем не пошёл ни позади королевы, как принято, ни даже рядом, а по-простому, по-миллиардерски реднеком выперся вперёд по-свойски кивать солдатам.

Потом вдруг встал, старушка-королева немного потыкалась в его задницу, но быстро все поняла и побежала сбоку - догонять.

На приветствии, конечно, мистер президент тоже не счёл нужным изобразить лёгкий традиционный поклон, а просто пожал бабусе руку - как мужику или любой другой тетке, которую нет смысла grab the pussy.

Pussy Меланья не отставала от мужа: никаких положенных по этикету реверансов королеве - пожала руку и пошла: они же платят мало, англичане.

Надо отдать должное королеве - старушка выглядела довольной и развлекалась, как в Диснейленде.