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Андрей Алехин
Андрей Алехин
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Трамп наплевал на манеры в Великобритании, Меланья не отставала от мужа

1.8т

Ещё вам немного светских сплетен.

Трамп вчера несколько (ожидаемо) потряс Европу наплеванием на этикет и манеры: во время прохода перед строем не пошёл ни позади королевы, как принято, ни даже рядом, а по-простому, по-миллиардерски реднеком выперся вперёд по-свойски кивать солдатам.

Потом вдруг встал, старушка-королева немного потыкалась в его задницу, но быстро все поняла и побежала сбоку - догонять.

На приветствии, конечно, мистер президент тоже не счёл нужным изобразить лёгкий традиционный поклон, а просто пожал бабусе руку - как мужику или любой другой тетке, которую нет смысла grab the pussy.

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Pussy Меланья не отставала от мужа: никаких положенных по этикету реверансов королеве - пожала руку и пошла: они же платят мало, англичане.

Надо отдать должное королеве - старушка выглядела довольной и развлекалась, как в Диснейленде.

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Автор
Андрей АлехинАндрей Алехин
Место
Великобритания
Источник
Источник:Facebook Андрея Алехина
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