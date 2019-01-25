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Точка невозврата: названа дата резкого изменения климата на Земле

1.1тЧитать материал на украинском

Точка невозврата из-за глобального потепления наступит для Земли в 2060 году.

К такому выводу пришли климатологи. Они впервые точно измерили то, как много парниковых газов поглощает и вырабатывает почва, сообщает "РИА Новости".

"Сейчас почва и океаны поглощают примерно половину антропогенных выбросов, что замедляет глобальное потепление. Пока не понятно, как долго это будет продолжаться. Если у их аппетитов есть какой-то предел, то через некоторое время мы достигнем точки насыщения, в результате чего глобальное потепление ускорится", — объяснил Пьер Гентин из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

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Точка невозврата: названа дата резкого изменения климата на Земле

Отмечается, что в пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предупредили, что бомба замедленного действия создается под влиянием глобального потепления на Земле. Это может привести к совершенно неожиданным последствиям.

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Тема
Глобальное потепление
Место
США
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