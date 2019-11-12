Весь Израиль от Газы до Тель-Авива под ракетным обстрелом Исламского Джихада из Газы. Ракеты в центре и на юге. В стране от южной границы до Тель-Авива включительно введен режим ЧП: отменены занятия в школах на юге и в центре, по всей стране отменено движение поездов.

Больницы перешли на график работы в режиме чрезвычайной ситуации и готовы к приему пострадавших, если таковые будут. Несрочные медицинские процедуры и операции проводится не будут.

Служба скорой помощи (МАДА) объявила о максимальном уровне готовности.

В Израиле закрываются банки. Будут работать только те отделения, которые заранее были определены в качестве работающих в условиях чрезвычайной ситуации.

Первая волна ракетной атаки последовала в 6 часов утра. Сирены воздушной тревоги сработали в Ашдоде, Гадере и округе Лахиш. Спустя несколько минут сирены раздались в Ашкелоне и приграничных с Газой района. С тех пор сирены звучат, почти не прекращаясь, на юге и в центре страны, в том числе в Тель-Авиве, Модиине и Ришон ле-Ционе.

Прямые попадания ракет в жилые дома зафиксированы в Сдероте и Нетивоте.

По данным Службы скорой помощи (МАДА) в различных инцидентах, связанных с обстрелами, пострадали 29 человек, из них 15 - по пути в защищенные пространства, а еще 13 потребовалась медицинская помощь для вывода из состояния нервного

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