После того как связь Москвы с протестами в Париже была раскрыта, Кремль запускает отвлекающий масс-медиа сценарий

Итак, страсбургский стрелок, Шериф Шекат, был вчера ликвидирован французской полицией в ходе спецоперации.

И это один из тех редких случаев, когда я бы сказал “жаль”. Жаль, что этот человек не столько избежал суда, сколько допросов с пристрастием, в процессе которых могло бы всплыть очень много интересной информации о том, что его побудило расстрелять людей на рождественской ярмарке.

Между тем, даже имея в наличии лишь бездыханное тело террориста, есть очень много недвусмысленных эпизодов наталкивающих на соответствующие мысли.

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Накануне я в статье “Выстрелы в Страсбурге: закономерности или совпадения терактов в ЕС” предположил прямую взаимосвязь между раскрытием участия России в беспорядках “Желтых жилетов” в Париже, с данным терактом. Ведь, по сути, эта трагедия отвлекла внимание медиа от скандала, который разразился вокруг и флага ДНР на фоне Триумфальной арки и участия радикальных групп подконтрольных Марин Ле Пен в радикализации протестов. Но, как оказалось, дальше – больше.

Так, если в своей статье я с уверенностью говорил о том, что Шериф Шекат может оказаться одним из членов террористических группировок, в частности ИГИЛ, то канал BFM TV 13 декабря сделал весьма красноречивый вброс о том, что убийца “мстил за своих сирийских братьев”.

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И вот тут, у среднестатистического читателя возникает легкий диссонанс, ведь кого Шекат считал братьями сложно сказать. Если повстанцев, то зачем за них мстить Франции, коль та помогала сопротивлению. Выходит, под братьями он подразумевал ИГИЛ?

Да, можно долго размышлять над этим вопросом, но вот ещё один интересный намек на то, чьи уши торчат в этой истории. Новостной канал BFM TV часто критикуют за популизм и субъективность. Более того, этот канал связывают не безызвестной нам Марин Ле Пен, нарративы которой проходят через BFM TV.

Так, что же мы имеем в итоге?

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После того как связь Москвы с протестами в Париже была раскрыта, Кремль запускает отвлекающий масс-медиа сценарий. Три дня Европа находится в шоке от очередной рождественской бойни и ещё какое-то время будет её обсуждать. При этом в негативном свете вспоминая эмигрантов, что, опять же, играет на руку правым, радикалам и популистам.

Таким образом, Шериф Шекат не только отвлёк внимание от провала кремлевской агентуры в Париже и обвинений Марин Ле Пен в радикализации протестов, но и подкинул козырь в рукав буйной француженки, в виде очередного витка антиэмигрантских настроений.

А потому, очень жаль, что террориста убили. Уверен, через недельку отсидки в подвале без аргентинского кокса, он много чего бы интересного рассказал.