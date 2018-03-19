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Злой одессит
Злой одессит
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Теперь заживут: Россия на десятилетия стала аутсайдером

24.9т

Очень интересное исследование было проведено "Организацией стран экономического сотрудничества и развития", которое отражает изменения в экономике ряда стран мира в долгосрочной перспективе до 2060 года. И, что интересно, один из худших показателей развития экономики и роста уровня жизни показала страна, занимающая первое место в мире по запасам газа, восьмое по нефти, и вообще, докладывающая о невероятных успехах в борьбе с санкциями – Россия.

Согласно исследования ОЭСР, экономические успехи России, имевшие место вначале 2000-х и способствовавшие росту ВВП по 6% ежегодно, были вызваны высокой ценой на нефть. Однако, нефть по $100 осталась в прошлом, а санкции мировых держав усложняют поступление инвестиций в РФ. Таким образом, среднегодовой рост ВВП для РФ будет в районе 1,5%, а после и вовсе может упасть до 0,7%-0,9%.

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Откровенно говоря, весьма и весьма пессимистичный прогноз, тем не менее, не верить ему нет причин. Ведь не так давно я уже писал о том, что для России актуальны и без того весьма мрачные прогнозы по ее объемам добычи нефти, которые в ближайшей перспективе начнут падать в пределах 7%-10% ежегодно. С учетом того, что экспорт нефти является одним из главных наполнителей бюджета РФ, не удивительно, что это будет влиять на дальнейшее благополучие "сверхдержавы".

Однако есть еще один момент, который, с одной стороны, делает экономику РФ слабее и нещадно понижает уровень жизни в стране, а с другой, несет в себе серьезную угрозу.

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Россия собралась воевать?

Дело в том, что объемы вложений в развитие вооруженных сил Кремль не только не уменьшает, а напротив – увеличивает! В частности, если предыдущая программа перевооружения армии составляла 20 триллионов рублей, то на новый милитаристский рывок подразумеваются затраты в размере 22 трлн рублей!

Такие траты на вооруженные не только лишают возможностей страну эффективно решать социально-экономические вопросы, но и говорят о том, что, невзирая на общее падение уровня жизни и финансовый коллапс, режим будет до последнего бороться за свои реваншистские идеалы.

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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