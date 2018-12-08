Как я и говорил две недели назад, как только стихийные протесты во Франции переросли в массовые беспорядки с участием правых сил, а требования митингующих обрели чисто политический характер, за этими действиями следует искать интерес, в том числе и финансовый интерес России.

Те, кто следил за акциями неповиновения, вероятно, помнит, с чего всё начиналось: с призыва в социальных сетях – выйти на улицы в знак протеста против новой налоговой политики правительства Макрона. Париж, намереваясь со временем перейти на альтернативные источники энергии, решил действовать предельно решительно, установив экологический налог, что, соответственно, привело к моментальному повышению цен на топливо, в особенности на дизель.

За этим всем, как я уже ранее писал, стоял простой интерес: выйти из зависимости поставщиков нефти, к которым также относится и Россия. Французская компания Total, к примеру, является третьим импортёром российского топлива. И мне кажется, что и объяснять особо не надо: в данной ситуации для Кремля совпал и экономический, и политический интерес – Москве изначально был не удобен Макрон с его либеральными идеями.

Сегодня мы увидели фотографию двух французов, вышедших в тех самых желтых жилетах, символизирующих протестное движение, которые держали не что-нибудь, а флаг так называемой "ДНР".

Как ранее уже сообщали, один из них, Фабрис Сорлин, является представителем ультраправого движения "Судный день" и входит в ряды партии небезызвестной Марин Ле Пен – "Национальное объединение" (ранее - "Национальный фронт"). Он же, как, например, указывают СМИ, в прошлом руководил организацией с довольно-таки приметным названием - "Ассоциация Франция – Европа - Россия". А сейчас Сорлин управляет аналитическим центром "Katehon", в состав наблюдательного совета которого входит идеолог "русского мира" - фашист Александр Дугин.

Ксавье Моро тоже очень интересный персонаж. Ранее он в качестве международного наблюдателя присутствовал на незаконных выборах на оккупированной части Донбасса. Написал книгу, видимо, во время своего проживания в Москве, с громким названием - "Украина. Почему Франция себя обманывает".

Самое интересное, что сайт "WarGonzo", на котором было размещено это фото, является творением российских спецслужб. Ведь его так называемый создатель не кто иной, как Семён Пегов. Последний длительное время отрабатывал вложенные в него деньги в Сирии и в Украине, пребывая, конечно же, на оккупированных противником территориях. Он же является автором передач на телеканале "Звезда" - специальной площадке, что финансируется Министерством обороны РФ.

Какой я из этого всего делаю вывод? Сейчас в эпицентре протеста во Франции находятся представители российской военной разведки – ГРУ. Да, той самой структуры, представители которой занимались отравлением Скрипалей в Великобритании.

Но я не мог понять, к чему же весь этот цирк, зачем так сильно подставлять Марин Ле Пен. Ведь один из поднявших флаг непризнанной никем "ДНР" напрямую связан с этим радикальным политиком, политиком, получающим финансовую поддержку из Москвы.

В конечном итоге, отказавшись, как порою это делают русские, от логики, я осознал: перед нами очередные Баширов и Петров. Да, это люди меньшего масштаба, но тем не менее, ситуация во многом идентична, идентична своим провалом. Перед нами очередной яркий пример "башировщины" в её наиболее чистом виде.

Ребята просто-напросто прокололись, сфотографировавшись в ненужном месте. А кто-то очень умный выложил эти фотографии в публичный доступ. Для чего? Для того чтобы покуражиться, показать, что, мол, даже французские митингующие поддерживают боевиков на Донбассе.

Неудачная выходка, что за собой, конечно же, повлечёт последствия.

Так уж случилось, что первые силовые противостояния близ резиденции Макрона, Елисейского дворца, начались с призывов Марин Ле Пен к протестующим выйти за границы отведённого полицией места для манифестации. Это потом она скажет, что ни к чему не призывала, но она была вдохновителем, пускай и тайным, этой агрессии.

Теперь мы видим, как её сторонники, явно сотрудничающие если не с российскими спецслужбами, так точно получающие деньги из Москвы, участвуют в протестах и поднимают флаг террористов. Что это, как не прямое вмешательство России во внутренние дела Франции?

А почему это всё происходит? России необходимо радикализировать французское общество – особенно в преддверии выборов в Европарламент. Ведь уже сейчас рейтинги правых во Франции с завидной скоростью растут, а вот уровень поддержки Макрона скатывается к неприятным отметкам.

Изначально можно было понять, что в этом замешаны российские спецслужбы. Чего только стоят постоянные включения пропагандистов из RT, которые странным образом постоянно оказывались в гуще событий – там, где происходили наибольшие провокации, столкновения с местной полицией.

Да и среда это позволяла: протест был организован посредством социальных сетей; многие люди даже не подозревали, что в их ряды зашли иностранные провокаторы.

Кроме того, я абсолютно уверен, что представителям органов правопорядка противодействуют не только обыкновенные французы, но и прошедшие специальную школу российские агенты. Мы же слышали о российских специальных центрах боевых искусств на территории Германии, Швейцарии, быть может, они существуют и во Франции, кто знает.

Когда же экономические требования переросли в политические призывы, стало понятно: за этим стоит чей-то крупный интерес. И это был интерес России.

Протестующие ни с того, ни с сего заявили: требуем отставки правительства Макрона во главе с премьером Эдуардом Филиппом. И сразу предложили взамен кандидатуру, причём кандидатуру довольно спорную – бывшего главу Генерального штаба Франции, генерала де Вилье.

Последний был вынужден подать в отставку практически сразу после избрания Макрона. Почему? Потому что был не согласен с его намерением сократить расходы на оборону страны. Оставим то, что расходы в последующем значительно выросли, сейчас это не имеет значения.

Почему был предложен вариант де Вилье? Потому что образ борца, для необразованных похожий на генерала де Голля. Но главная причина, и я в этом уверен, кроется в другом. Кто-то хотел показать, что Франция близится к путчу, и этот путч будет организован военными.

Теперь мы уже действительно слышим о радикальных настроениях во Франции: в Париже жгут шины, строят баррикады, на улицы вышли студенты-пацифисты. В ход идут дубинки и дымовые шашки. Есть попытки создать революцию на ровном месте. Представители французских спецслужб уже уведомили: близ Елисейского дворца могут возникнуть люди, готовые совершить акты вандализма и убийства. И как вы думаете, кто же это может быть?

Сейчас массовые беспорядки перекинулись на территорию Бельгии. Полиция проверяет поезда. Митингующие уже пытались атаковать здание Европейского парламента.

Ну, конечно же, ведь именно там для русских сейчас конечная цель – в Европейском парламенте. Им необходимо подорвать – при помощи выборов или революционных демонстраций – действующие европейские институции. И об этом мы уже с вами ранее говорили. Теперь вот видим плоды деятельности российских спецслужб.

Буквально сегодня немецкое издание "Die Welt" написало: кризис во Франции может подорвать ситуацию во всей Европе. Особенно журналисты опасаются, что эти события коснуться Германии как представителя "двойственного союза" с Францией.

Если падёт Париж, то, конечно же, падёт и Берлин, как и вся Европа. Только говорить об этом надо было со времён Брексита, а не сейчас, в то время, когда необходимо принимать жёсткие решения.

Сейчас для Макрона существует один вариант: выйти из оцепенения, открыть глаза и признать: революционные настроения подпитываются из Москвы, именно Россия является ещё одной стороной противостояния. И сейчас необходимо чётко сказать: Кремль пытается подорвать национальную безопасность Франции. В противном случае Францию ожидает реальный путч. Пора, наконец, дать агрессору отпор, господин французский президент!