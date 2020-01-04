Люди тонут в лифтах: Тель-Авив ушел под воду после мощного ливня. Видео смертельной стихии

В субботу, 4 января, после проливных дождей в Тель-Авиве (Израиль) произошел масштабный потоп.
Так, за четыре часа в городе выпало более 76 мм осадков, что составляет около 20% годовой нормы. Кроме того, в центре страны прошел град, передает i24news.tv (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Последствия потопа
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Во время наводнения погибли два человека – мужчину 35 лет и женщину 30 лет заблокировало в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав.
В скорой помощи заявили, что их смогли эвакуировать из лифта живыми, однако несмотря на реанимационные процедуры пострадавшие скончались.
Спасатели у места гибели людей
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Спасатели у места гибели людей
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Пожарные работают над извлечением людей из лифта
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Пожарные работают над извлечением людей из лифта
twitter.com/newsisrael13
Указывается, что еще две женщины 80 и 23 лет получили переохлаждение и были госпитализированы. Один мужчина также был эвакуирован из своего затопленного дома.
Как сообщили полицейские, выезд с Южного Аялона через развязку Шалом из-за непогоды были вынуждены закрыть. Такая же ситуация с выездом с Северного Аялона в направлении Дерех Роках, на участке Дерех Намир в районе улицы Бегин до Дерех Леви Эшколь.
Частично затоплены Дерех Роках и улица Герберт Самуэль, из за чего возникли длинные пробки.
Также отменили футбольный матч, запланированный в Тель-Авиве на субботний вечер.
Floods in Tel Aviv https://t.co/GxjEPcIy7C— Rut Erdelyi (@RutErdelyi) January 4, 2020
Tel Aviv hat jetzt innerstädtisches Surfen 🏄 https://t.co/nSRitvrxd7— porrporr ★ ⁄ ⃝⁄ (@porrporr) January 4, 2020
Meanwhile in Tel Aviv.. #Israel pic.twitter.com/Q16sOudBru— Garrett Krivicich (@gkrivi) January 4, 2020
נזקי מזג האוויר | תיעוד: הצפות באיצטדיון בלומפילד כתוצאה מהגשמים העזים— חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020
(צילום: MX1) pic.twitter.com/uBIowo8dWY
נזקי מזג האוויר: הפארק הלאומי ברמת גן הוצף בעקבות הגשמים. עובדי הפארק עושים מאמצים על מנת לנקז את כמויות המים האדירות— חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020
(צילום: דוברות הפארק הלאומי רמת גן) pic.twitter.com/DXQytYsFmH
נזקי מזג האוויר | תיעוד ההצפות בכביש 20 - נתיבי איילון— חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020
(צילום: אנשי הדממה) pic.twitter.com/xObgyvmITq
Как писал OBOZREVATEL, ранее популярные курорты Грузии пострадали от сильных ливней и смерчей.
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