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4 января • обновлено в 23:14
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Люди тонут в лифтах: Тель-Авив ушел под воду после мощного ливня. Видео смертельной стихии

1.6т
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В субботу, 4 января, после проливных дождей в Тель-Авиве (Израиль) произошел масштабный потоп.

Так, за четыре часа в городе выпало более 76 мм осадков, что составляет около 20% годовой нормы. Кроме того, в центре страны прошел град, передает i24news.tv (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Последствия потопа

Последствия потопа

iod.media

Во время наводнения погибли два человека – мужчину 35 лет и женщину 30 лет заблокировало в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав.

В скорой помощи заявили, что их смогли эвакуировать из лифта живыми, однако несмотря на реанимационные процедуры пострадавшие скончались.

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Спасатели у места гибели людей

Спасатели у места гибели людей

twitter.com/JComm_NewsFeeds

Спасатели у места гибели людей

Спасатели у места гибели людей

twitter.com/newsisrael13

Пожарные работают над извлечением людей из лифта

Пожарные работают над извлечением людей из лифта

twitter.com/newsisrael13

Пожарные работают над извлечением людей из лифта

Пожарные работают над извлечением людей из лифта

twitter.com/newsisrael13

Указывается, что еще две женщины 80 и 23 лет получили переохлаждение и были госпитализированы. Один мужчина также был эвакуирован из своего затопленного дома.

Как сообщили полицейские, выезд с Южного Аялона через развязку Шалом из-за непогоды были вынуждены закрыть. Такая же ситуация с выездом с Северного Аялона в направлении Дерех Роках, на участке Дерех Намир в районе улицы Бегин до Дерех Леви Эшколь.

Частично затоплены Дерех Роках и улица Герберт Самуэль, из за чего возникли длинные пробки.

Также отменили футбольный матч, запланированный в Тель-Авиве на субботний вечер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярные курорты Грузии пострадали от сильных ливней и смерчей.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Израиль Тель-Авив
Теги
фотографии видео ливень смерть потоп
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Ку Алексей
Ку Алексей
Иран и не на такое способен.
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