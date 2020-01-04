Люди тонут в лифтах: Тель-Авив ушел под воду после мощного ливня. Видео смертельной стихии

В субботу, 4 января, после проливных дождей в Тель-Авиве (Израиль) произошел масштабный потоп.

Так, за четыре часа в городе выпало более 76 мм осадков, что составляет около 20% годовой нормы. Кроме того, в центре страны прошел град, передает i24news.tv (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Последствия потопа iod.media

Во время наводнения погибли два человека – мужчину 35 лет и женщину 30 лет заблокировало в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав.

В скорой помощи заявили, что их смогли эвакуировать из лифта живыми, однако несмотря на реанимационные процедуры пострадавшие скончались.

Спасатели у места гибели людей twitter.com/JComm_NewsFeeds

Спасатели у места гибели людей twitter.com/newsisrael13

Пожарные работают над извлечением людей из лифта twitter.com/newsisrael13

Пожарные работают над извлечением людей из лифта twitter.com/newsisrael13

Указывается, что еще две женщины 80 и 23 лет получили переохлаждение и были госпитализированы. Один мужчина также был эвакуирован из своего затопленного дома.

Как сообщили полицейские, выезд с Южного Аялона через развязку Шалом из-за непогоды были вынуждены закрыть. Такая же ситуация с выездом с Северного Аялона в направлении Дерех Роках, на участке Дерех Намир в районе улицы Бегин до Дерех Леви Эшколь.

Частично затоплены Дерех Роках и улица Герберт Самуэль, из за чего возникли длинные пробки.

Также отменили футбольный матч, запланированный в Тель-Авиве на субботний вечер.

Floods in Tel Aviv https://t.co/GxjEPcIy7C — Rut Erdelyi (@RutErdelyi) January 4, 2020

Tel Aviv hat jetzt innerstädtisches Surfen 🏄 https://t.co/nSRitvrxd7 — porrporr ★ ⁄ ⃝⁄ (@porrporr) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | תיעוד: הצפות באיצטדיון בלומפילד כתוצאה מהגשמים העזים



(צילום: MX1) pic.twitter.com/uBIowo8dWY — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר: הפארק הלאומי ברמת גן הוצף בעקבות הגשמים. עובדי הפארק עושים מאמצים על מנת לנקז את כמויות המים האדירות



(צילום: דוברות הפארק הלאומי רמת גן) pic.twitter.com/DXQytYsFmH — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | תיעוד ההצפות בכביש 20 - נתיבי איילון



(צילום: אנשי הדממה) pic.twitter.com/xObgyvmITq — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярные курорты Грузии пострадали от сильных ливней и смерчей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram