"Там почти все русские!" На КремльТВ заявили о "российской" Украине

Российский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что в Украине большинство населения является русским и поддерживает Россию (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он возмутился тем, что в таких условиях Кремль потерял контроль над соседним государством. Циничное заявление он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Нам надо ответить на вопрос, каким образом мы умудрились потерять Украину, где вообще большая часть русских людей! Они тоже все ориентируются на Россию, меньшинство, захватив власть, вытесняют нас оттуда. При этом американцы потратили три копейки, по сравнению с тем, что мы там тратили!" — возмутился он.

Кроме того, Багдасаров заявил, что убежден в том, что Украина ушла от влиянии России из-за того, что Москва назначала туда странных послов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Марков заявил, что в войне между "братскими" украинским и российским народами заинтересованы Европа и США.