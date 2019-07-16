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Тайная сделка Путина и Обамы по Майдану: прояснились детали

7.2т Читать материал на украинском

Тайные договоренности президента России и Владимира Путина и бывшего лидера США Барака Обамы по поводу Майдана в Киеве, якобы касались расстрелов.

Это подтвердил глава РФ в пропагандистском фильме одиозного режиссера Оливера Стоуна. Фрагмент выложил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы с Обамой договорились, что не будет стрельбы? Они пообещали это", – сказал Стоун Путину. Причем, последнюю фразу он повторил несколько раз.

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Владимир Путин и Барак Обама

Владимир Путин и Барак Обама

utro.ru

"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", – ответил глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также заявил о неизбежном восстановлении отношений с Украиной.

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Персоны
Владимир Путин Барак Обама
Место
США
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен,снимай побольше фильмов.для Гааги пригодится.
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Mega Death
Mega Death
Где сейчас Обама и как " разбогатела" Украина? ))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Mega Death, Обама пишет мемуары, как "порвал в клочья" экономику России, а Украина, как и положено мощной экономически развитой стране, продляет сокрушительные санкции против России...
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