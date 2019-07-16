Тайная сделка Путина и Обамы по Майдану: прояснились детали

Тайные договоренности президента России и Владимира Путина и бывшего лидера США Барака Обамы по поводу Майдана в Киеве, якобы касались расстрелов.

Это подтвердил глава РФ в пропагандистском фильме одиозного режиссера Оливера Стоуна. Фрагмент выложил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы с Обамой договорились, что не будет стрельбы? Они пообещали это", – сказал Стоун Путину. Причем, последнюю фразу он повторил несколько раз.

Владимир Путин и Барак Обама utro.ru

"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", – ответил глава РФ.

Стоун о Майдане: Вы с Обамой договорились, что не будет стрельбы? Они пообещали это.

Путин: Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены pic.twitter.com/UGz5CQhCB6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также заявил о неизбежном восстановлении отношений с Украиной.

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