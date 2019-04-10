Сын выкопал кости отца и устроил голую фотосессию на кладбище

В Китае мужчина Си Лулу выкопал останки отца и устроил с ними обнаженную фотосессию, что вызвало скандал по всей стране.

33- летний китаец известный у себя на родине скандальный художник-акционист, пишет The Daily Mail.

Фотографии художник опубликовал в самой популярной в Китае соцсети Weibo, причем сделано это было на следующий день после завершения Цинмин или так называемого Праздника чистого света - дня поминовения, когда китайцы посещают могилы своих родственников. Общество сразу же накинулось на Лулу, обвинив его в бесстыдстве и неуважении к отцу.

Сам художник объяснил свой поступок тем, что уже давно мечтал сфотографироваться с останками отца, который умер рака печени, когда ему было три года.

"Это было потрясающее чувство. Еще никогда я не был так близок к своему отцу", - признался он и добавил, что было очень важно фотографироваться именно нагишом, так как именно так мы входим в этот мир и покидаем его.

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

Акция художника Си Лулу dailymail.co.uk

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