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Связи Трампа с Россией: опубликованы результаты нашумевшего расследования

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Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией, однако доказывает ее вмешательство в ход избирательной гонки.

Об этом следует из материалов отредактированной версии доклада Мюллера. Таким образом никаких нарушений со стороны Трампа доказано не было.

"Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими властями", – заявил генпрокурор США Уильям Барр. Он подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

PolitInfo

Россия, в частности, с помощью спецслужб передавала "украденные документы" интернет-портала Wikileaks для публикации с целью повлиять на ход выборов.

Барр подчеркнул, что Трамп не просил Минюст о внесении каких-либо поправок в докладе. "Президент подтвердил, что в интересах прозрачности и полного раскрытия [доклада] гражданам США, он не будет использовать свои полномочия по докладу спецпрокурора", – заявил генеральный прокурор.

Он добавил, что в докладе есть много информации, на которую могут распространяться привилегии Трампа благодаря тому, что "Белый дом добровольно сотрудничал в рамках расследования спецпрокурора".

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В свою очередь Трамп отреагировал на публикацию данных на своей странице в Twitter, назвав это "концом игры" для своих противников.

"Ни заговора. Никаких препятствий следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов – игра завершена", – гласит текст на изображении, которое выполнено в стиле популярного сериала "Игра престолов".

Напомним, что:

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта текущего года Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

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Персоны
Дональд ТрампРоберт Мюллер
Место
США
Теги
Россияполитикарасследование
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