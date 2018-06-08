Связи с Россией: Манафорту выдвинули новые обвинения

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Как сообщает Bloomberg, обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию.

"5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины", - пишет издание.

В новых обвинениях идентифицировали второе лицо - им и оказался Константин Килимник. Его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Напомним, в октябре 2017 года Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения Гейтсу и Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Они не признали своей вины.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Константин Килимник, который стал ключевым свидетелем в расследовании связей предвыборного штаба Трампа с Россией, рассказал о работе на Манафорта в Украине и отсутствии связей с ГРУ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая The New York Times обнародовала информацию, что украинские правоохранители якобы прекратили расследования по четырем уголовным делам в отношении Манафорта.