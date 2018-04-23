Подмечено, что когда на время покидаешь информационный океан человечества, после этого отчетливее видна необратимость и сила современных мировых политических процессов. Так случилось и со мной — я на 10 дней покинул волны виртуального мира, чтобы вдоволь находиться на яхте по настоящим волнам Средиземноморья. Вернувшись, хочу отметить несколько фактов, которые наиболее отчетливо проявляют эти политические процессы.

1. Пентагон решает оставить ли ударную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумен" в Средиземном море. Как об этом пишет Defense News, такое решение является ответом на российскую агрессию в регионе и будет полностью соответствовать новой американской Стратегии национальной обороны, ориентированной на то, чтобы действия ВС США были менее предсказуемыми.

Еще один интересный момент для интересующихся перспективами войны. Стелс-истребители США F-22 обманули российские средства ПВО в Сирии и были готовы их уничтожить при атаке.

В общем, как оказалось, ПВО у Путина тоже нет.

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2. По-видимому, горячей войны не будет. И вот почему. Холодная война 2.0 идет полным ходом в киберпространстве и экономике.

Будет просто удушение РФ до полного распада и отказа новых субъектов от ЯО, как в свое время, Украина, Беларусь, Казахстан после распада СССР.

3. Этот тезис подтверждает и новая позиция Европы, озвученная министром обороны ФРГ, которая призвала к более жесткому курсу в отношении России. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 22 апреля. "Президент Путин не ценит слабости", — считает она. По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.

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Евросоюзу также необходимо "изменить механизм принятия решений", в частности, по вопросам внешней политики, считает фон дер Ляйен. Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.

4. Путинский ответ на все эти процессы тоже вполне прогнозируемый. Он начал активнее изолировать Россию от внешнего мира. Одна из его последних инициатив на этом поприще, как сообщает Daily Mail, Путин приказал всем студентам из РФ, обучающихся в Британии, вернуться домой НЕМЕДЛЕННО. Это не шутка. Вождь зол и гневно топает ножкой. Судя по всему, будут закрывать границу и вводить выездные визы, а для ее получения, как в старые "добрые" времена СССР, потребуются две рекомендации: от ФСБ и РПЦ.

Н. Патрушев верно изложил новую линию партии и правительства, а некоторые "дорогие россияне" смеялись над этим:

"Особое внимание должно быть уделено противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей".

Теперь те, кто смеялись, вернутся из-за заграниц домой и больше смеяться не будут. Никогда.

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Не удивлюсь, если, по возвращению на родину, молодых людей "для противодействия деструктивному влиянию из-за рубежа" призовут в ряды доблестных путинских вооруженных сил.

Думаю, что британские учебные заведения будут счастливы избавиться от этих мажоров, их истеричных мамиков и быковатых папиков. Тем более, что это вполне соответствует новой политике Великобритании в отношении русских.

Это вполне справедливо по отношению к "дорогим россиянам", которые в едином порыве избрали себе на очередные шесть лет "хорошего" Гитлера.

Что ожидать от Путина еще? Не думаю, что его действия будут отдавать какой-то новизной, учитывая его корни и окружение.

"С 28 февраля по 27 марта 1935г. в Ленинграде прошла операция по выселению бывших дворян, фабрикантов, царских чиновников, офицеров и т.д.

Доклад наверх: за три дня, с 27 февраля по 1 марта арестовано 330 человек, из них бывших князей – 21, бывших баронов – 38, бывших графов – 9, бывшей знати (сенаторов – 3, столбовых дворян и т.д.) – 48, бывших генералов — 13, бывших полковников – 26, бывших служащих полиции и жандармерии – 11, бывших банкиров, купцов – 17. Всего в ходе этой операции Особым совещанием при НКВД были осуждены к заключению в лагеря, ссылке и высылке 11072 человека."

© О.Б. Мозохин. "ВЧК-ОГПУ-НКВД на защите экономической безопасности государства. 1917–1941 гг.", — М., ООО "ТД Алгоритм", 2016. С.252. Книга основана на обширном объеме исследований в архивных фондах. Все факты подтверждены документальными ссылками, носящими академический характер.

Что рекомендует "дорогим россиянам" на будущее Я. Миркин:

"Дом, в котором еще родителями пахнут стены? Вечно горящее свое окно? Дом – ракушка? Не будьте ни банкиром, ни полковником, ни бывшим князем. Будьте никем, станьте недочеловеком, не помнящим родства, а лучше – улиткой. Вашего дома не будет никогда".

Когда сто лет назад в России пришли к власти большевики, в это тоже никто не поверил бы, что всего через 18 лет именно так будет. Сколько Путин у власти? То-то же. Время пришло.