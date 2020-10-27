Судьбоносные выборы

Судьба Путина может решиться на выборах, но не российских, а американских. Если победит Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят путинские власти ответить за унижение, помощь Трампу, взлом и слив своей почты и другие провокации. Скорее всего, будет очень серьезное расследование вмешательства России в американские выборы, а по его результатам жесткие беспрецедентные санкции, фактически выдавливающие Россию с мировых рынков. Их можно было бы сравнить с санкциями, введенными после советской оккупации Афганистана, если бы не одно принципиальное "но". СССР был страной практически с автаркией в экономике. Путинская Россия тесно интегрирована в мировые рынки и зависима от них. Жесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, арест олигархических активов на Западе, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам. Только такой экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима.

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