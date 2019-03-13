Суд вынес приговор Манафорту, работавшему на Януковича

Бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

Его признали виновным в среду, 13 марта, сообщает USA Today.

Суд Вашингтона добавил 43 месяца заключения к приговору, который Манафорту вынесли 8 марта за финансовые махинации (47 месяцев). Из наказания также вычли девять месяцев, которые осужденный уже провел за решеткой.

В чем суть обвинения:

Манафорта уличили в в лоббистской деятельности в интересах пророссийских политиков в Украине. В частности, следствие предоставило доказательства связи осужденного с гражданином России Константином Килимником.

Спецпрокурор заявил, что Манафорт работал над политическими вопросами в Украине в 2018 году. С Килимником они обсуждали "мирный план" по Украине.

По словам прокуроров, Манафорт передал данные, связанные с президентской кампанией в Украине, Килимнику, и они оба работали над опросами общественного мнения в Украине в 2018 году, несмотря на пребывание политтехнолога под стражей.

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Пол Манафорт

Примечательно, что ранее Манафорт признал себя виновным по этим пунктам обвинения и согласился сотрудничать со следствием. Однако прокуратура уличила политтехнолога в даче ложных показаний.

"Русское расследование"

Манафорта осудили в рамках расследования вмешательства России в американские выборы, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Следствие заявило, что политтехнолог встречался с российскими лоббистами для передачи компромата на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В июле 2016 года Wikileaks опубликовала провокационную информацию, которая якобы и понизила рейтинг Клинтон.

Трамп и Манафорт

Cвязь с Януковичем

После выборов президента Украины в 2004 году Виктор Янукович решил прибегнуть к советам иностранного консультанта. В результате поисков была одобрена кандидатура Манафорта, который долго оставался в тени. Вскоре его почерк узнали в подготовленных речах и идеально спланированных мероприятиях украинского политика.

После Манафорт не раз заявлял, что работал в украине над евроинтеграцией и не имел отношения к президентской кампании Януковича.

ФБР между тем заподозрила политтехнолога в отмывании крупных сумм для украинца, которые были переведены на американские счета.

Виктор Янукович

Судебное заседание 13 марта

Окружной судья США Эми Берман Джексон сказала, что Манафорт провел большую часть своей карьеры, "играя в систему", что он обманывал налогоплательщиков, чтобы вести экстравагантный образ жизни с "большим количеством костюмов, чем человек может носить, и что он не раскаялся, несмотря на свои извинения".

Сам Манафорт в зале суда заявил, что сожалеет. "Теперь я хочу сказать вам, что прошу прощения за то, что я сделал. Пожалуйста, позвольте мне и моей жене быть вместе", – обратился он к судье.

Пол Манафорт

Сторона обвинения выступила с заявлением о том, что Манафорт годами лгал правительственным чиновникам, не раскрывая свою лоббистскую работу в Украине, как того требует федеральный закон: "Он не только скрывал то, что делал, от американской публики. Он также скрывал то, что делал, от людей, которых лоббировал".

В течение многих лет, сказал прокурор, Манафорт скрывал офшорные счета, фальсифицировал налоговые декларации и фальсифицировал кредиты, чтобы скрыть доход, который он получил от своей работы в Украине.

Пол Манафорт

При этом, адвокат экс-главы штаба Трампа сказал, что его клиент оказался втянутым в громкое и серьезное расследование вмешательства России в выборы, даже несмотря на то, что ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, не связанных с этим. Защита также указала на сотрудничество Манафорта со следствием.

Что ожидает Манафорта в дальнейшем:

Трамп ранее несколько раз говорил в СМИ, что может помиловать Манафорта. После приговора 7 марта он заявил, что переживает за политтехнолога и не исключает помилование.

В связи с этим, прокуроры Нью-Йорка даже подготовили запасной иск против Манафорта, чтобы он не смог выйти из тюрьмы.

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