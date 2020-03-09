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9 марта • обновлено в 12:04
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Суд по делу МН17: на заседание не явился ни один обвиняемый

2.7т
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В Нидерландах на судебный процесс по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17, который сбили над Донбассом, не явился не один подозреваемый.

Как передает "Европейская правда", на суд не явились все четверо обвиняемых: россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Сообщается, что председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс открыл слушания и сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

Расследование катастрофы рейса МН17

Расследование катастрофы рейса МН17

"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", – заявил главенствующий судья.

При этом он добавил, что Пулатова на суде представляет группа адвокатов.

"Представители обвиняемых имеют доступ к документам, которые они считают важными", – добавил Стейнхаюс.

Отметим, что российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из главарей террористов на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате.

Вместе с ними интересы россиянина представляет российский юрист Елена Кутина, однако Стейнхаюс отметил, что она по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
Олег Олег , ты ошибся , ты хотел спросить , а где Путин вместе с Шойгу .
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
В ходе слушаний с 9 по 13 марта будут рассматриваться технические, организационные и административные вопросы: получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о том, что в их отношении в Нидерландах возбуждено уголовное дело, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль будут играть родственники погибших. На эти же цели отведена и еще одна неделя с 23 по 27 марта.
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
вони приймали подарунки на 8 березня
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