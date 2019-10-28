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28 октября • обновлено в 18:25
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"Знакомые с Донбасса": Стрелков рассказал о сотнях погибших в Сирии наемников России

2.6т Читать материал на украинском

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что в Сирии погибли сотни наемников России из ЧВК Вагнера, которые раньше воевали в рядах террористов на Донбассе.

Детали он раскрыл в эфире передачи "Русский интерес", отрывок из которой опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю цифры, но речь идет о сотнях. Под самим только Хишамом "заколотили" больше 300 человек. 242 сразу, остальных потом. 200 человек из России, около 100 с Донбасса", – сказал Стрелков.

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Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ

Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ

Скриншот из видео

Стрелкову сказали, что должны быть списки имен погибших. "Какие еще списки? Их ни у кого нету, может только у Пригожина. У меня там в этом бою лично участвовали знакомые", – отреагировал он.

Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ

Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в Сирии в районе населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров Вооруженных сил России. В Минобороны РФ все опровергли.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Сирия
Теги
частные военные компании (ЧВК) ЧВК Вагнер
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ну, ежели САМ лузер Стрелков сказал, то таки да, нашли очередного иксперда ...
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Україні за кожного свого загиблого захисника серце болить, українці прощаються зі своїми Героями на колінах. Не розумію, чому матері російських солдат мовчать?
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3
1
a alexeyon
a alexeyon
Мир Миру, им платят за молчание..
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этот человек давно не у дел, только пыжится все, типа владеет эксклюзивной информацией.
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3
2 из 4 ответов | показать все
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кристина Стефанова, Кремлевские троли живут не только в Кремле...
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0
1
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кристина Стефанова, Когда он был у дел , вы дружно кричали ИХТАМНЕТ.
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