"Знакомые с Донбасса": Стрелков рассказал о сотнях погибших в Сирии наемников России

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что в Сирии погибли сотни наемников России из ЧВК Вагнера, которые раньше воевали в рядах террористов на Донбассе.

Детали он раскрыл в эфире передачи "Русский интерес", отрывок из которой опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю цифры, но речь идет о сотнях. Под самим только Хишамом "заколотили" больше 300 человек. 242 – сразу, остальных – потом. 200 человек из России, около 100 с Донбасса", – сказал Стрелков.

Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ Скриншот из видео

Стрелкову сказали, что должны быть списки имен погибших. "Какие еще списки? Их ни у кого нету, может только у Пригожина. У меня там в этом бою лично участвовали знакомые", – отреагировал он.

Стрелков рассказал о погибших в Сирии наемниках РФ

#Гиркин: Да только под одним Хишамом погибло больше 300 человек! Списки? Какие ещё списки? Откуда у меня списки, у меня там знакомые лично были https://t.co/ks63FdaGrv #Вагнер #Сирия pic.twitter.com/DqVcNqynlE — Necro Mancer (@666_mancer) October 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в Сирии в районе населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров Вооруженных сил России. В Минобороны РФ все опровергли.

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