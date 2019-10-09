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10 октября • обновлено в 05:02
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Убийца вел онлайн-трансляцию: в сеть слили кадры смертельной стрельбы в Германии

6.3т Читать материал на украинском

Стрелок, который лишил жизни двоих человек в ходе нападения в городе Галле в Германии, вел онлайн-трансляцию в стриминговом сервисе Twitch.

Часть соответствующего видео появилась в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как уточняет Focus Online, по данным следствия, речь идет о 27-летнем гражданине Германии, который проживал в федеральной земле Саксония-Анхальт. Его учетная запись на стриминговых сервисах уже заблокирована.

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Стрельба в Германии: убийца вел трансляцию

Стрельба в Германии: убийца вел трансляцию

Focus

Об убийце известно то, что он является правым радикалом и отрицает Холокост.

"Корень всех проблем – евреи", – сказал нападавший перед тем, как начать стрелять. В ходе трансляции он успел убить двоих человек – одного возле синагоги, второго возле турецкой закусочной. Камера располагалась у стрелка на голове и фиксировала стрельбу от первого лица. После трансляции он выбросил телефон.

Стрельба в Германии: убийца вел трансляцию

Стрельба в Германии: убийца вел трансляцию

НТВ

Примечательно, что для стрельбы немец выбрал день, когда евреи отмечают во всем мире один из своих главных религиозных праздников — Йом Киппур.

Полиция объявила, что усилила меры безопасности и начинает патрулирование кварталов, в которых расположены синагоги.

Правоохранители высказали предположение, что нападавший подражал террористу, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из мечетей неподалеку столицы Норвегии Осло произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.

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Место
Германия
Тег
стрельба
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
евреи ему за это и заплатили, как обычно, чтобы кричать потом об антисемитизме на каждом углу.
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