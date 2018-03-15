"Страшнее санкций": Гозман заявил, что РФ стала врагом Запада

Последнее решение в отношении России правительства Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля свидетельствуют о плачевном состоянии репутации РФ как государства.

"Судя по тому, как это все происходит, с 90% вероятности это сделали наши (российские. – Ред.) спецслужбы, но оставшиеся 10% даже не рассматриваются", - сказал "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Отвечая на вопрос о том, что грозит России в контексте последних решений Лондона, он заверил: "Ничего не грозит. Такое впечатление, что не произошло ничего нового. Собственно говоря, это не первое подобное обвинение".

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В то же время Гозман добавил: "Для нас хуже другое – что объединенный Запад все больше и больше видит в нашей стране не партнера, пусть и сложного, а врага. Врага в чистом виде. И это - еще одно подтверждение того, что мы враги. А против врагов надо объединяться, надо вооружаться – что они и будут делать очень активно".

Политик подчеркнул: формально причастность к преступлению российских спецслужб до сих пор не установлена. Тем не менее, версия о непричастности даже не рассматривается. "На самом деле трагедия с нашим бывшим разведчиком происходит в контексте других событий – в контексте других странных смертей, произошедших в Великобритании, в контексте убийства Литвиненко, в контексте событий в Сирии, в контексте "ихтамнет" - в контексте постоянной не только ложной информации с нашей стороны, но и постоянного хамства, которое позволяет себе Мария Захарова и прочие. В этом контексте все сомнения трактуются не в пользу обвиняемого, а против него", - признал он.

Таким образом, "это вопрос репутации страны". "Если бы не было Литвиненко, если бы не было "ихтамнет", если бы не было войны в Сирии, думаю, британское правительство вряд ли бы принимало такие серьезные решения прямо сейчас", - сделал вывод оппозиционер.

Как писал "Обозреватель", Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.