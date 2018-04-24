"Страна победившего фашизма!": россиянин жестко прошелся по соотечественникам

В России верят, что их сыновья погибают на Донбассе и в Сирии за правое дело.

"Вот поступают гробы цинковые с этими придурками из ЧВК "Вагнер" в Россию, а родственники не проклинают ни власть, ни Кремль, а говорят, что надо отомстить за наших ребят", – рассказал в интервью "Обозревателю" российский поэт, которого в России признали террористом, Александр Бывшев.

С Донбассом, по его словам, та же история.

"Погибают там, на Донбассе, приходят эти самые гробы, а родственники говорят: "Мы гордимся своими детьми, они погибают за правое дело". То есть Россия — это действительно страна победившего фашизма", – считает поэт.

По его словам, российская власть запугивает и ломает людей, как это случилось с пожаром в Кемерово.

"Если обратили внимание на те кадры, как все-таки власть была напугана в Кемерово, такое жуткое оцепление этого ОМОНа и Росгвардии, то есть власть боится. Ну а люди как себя повели? Тот же самый руководитель акции, стал на следующий день каяться и признаваться в любви к Путину. Ломают людей очень, не знаю подкупом ли, не думаю, что там пытали", – говорит Бывшев.

Как ранее сообщал "Обозреватель", российский поэт Александр Бывшев, которого ранее суд в РФ наказал за стихи о любви к Украине, рассказал, что превратился в изгоя на собственной родине.