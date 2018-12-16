''Стоять до конца'': Лукашенко обсудил с руководством Беларуси угрозу Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высшего руководства страны, на котором обсудил возросшее давление Кремля и попытки "впихнуть" Беларусь в состав России.

Как сообщает белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на два не связанных между собой источника, совещание имело место несколько дней назад. На повестке дня стоял вопрос "что делать?" в условиях давления с российской стороны.

"Было большое совещание у президента. (На нем говорилось) до конца стоять за независимость. Все поддержали это", – сообщил первый источник.

"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами", – также сообщает издание.

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений – пристальнее следить за информационным полем", – говорят сотрудники государственных структур.

mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

Ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.