Госдуровцы оказались очень близки к истине. На всех органах государственной власти Украины и на ее народе лежит ответственность и обязательство побыстрее разорвать рабские цепи и передать своим детям нормальную, европейскую страну, без азиопской вони и московитского маразма. Мы должны закончить то, что не смогли сделать поколения наших предков – изгнать с нашей земли всю эту имперскую дрянь и вытереть за ней все следы пребывания.

При этом, сборище клинических идиотов, полностью оторвавшихся от реальности, еще и пытается обратить наше внимание на антироссийские действия НАТО. Это они такое написали для населения страны, часть которой они оккупировали, а полтора десятка тысяч убили. Удивительно, что в тексте написано "антироссийские", а не "антисоветские", ибо слог и словеса – все оттуда.

" Государственная Дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам".

Видимо, столицу Московии действительно захлестнула мощная волна сероводорода, после объявления о переходе формализации автокефалии УПЦ в финальную стадию, ибо нечаянно они проговорились о межконфессиональных конфликтах, которые реально существуют на оккупированных территориях. Так, в оккупированном Крыму разогнан Меджлис крымско-татарского народа и не осталось ни одной церкви Киевского патриархата, это даже не конфликт, а что-то ближе к геноциду. А что касается США и НАТО, то мы действительно, в кои-то веки, обретаем надежных партнеров, и да, нас объединяет понимание того, какая зловонная, ядовитая и заразная помойка находится на нашей границе.

Причем, помойка эта грозит не только нам, но и всему цивилизованному миру. Но это не значит, что мы вообще не любим русскомирцев. Любим, но не всех, только каждого двухсотого. Кстати, они напрасно боятся баз НАТО у своих границ. Не в том смысле, что этих баз не будет. Скорее всего, — будут, но не тех баз им стоит опасаться. Базы ВСУ куда более опасны, потому что мы знаем нашего врага, умеем и хотим его уничтожать и лучше нас этого просто никто не сделает. Через 2-3 года, с нынешними темпами восстановления ВСУ, именно они станут страшным сном для Москвы, хотя и сейчас уже это мощная и хорошо заточенная именно против армии Московии, сила.

Похоже на то, что противник прозевал этот момент как и автокефалию. Смотрели в одну сторону, а основное веселье пришло с другой, совершенно неожиданной стороны. Так что НАТО – цветочки. Московии надо бы наоборот желать, чтобы Украина быстрее вошла в НАТО и вынуждена была поддерживать общую политику Альянса, а не запихивать обе головы бройлера мутанта в его подхвостную часть.

И завершается сей опус на какой-то очень знакомой ноте. Вот так.

" Государственная Дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит с российской стороны адекватный ответ. Еще не поздно остановиться".

Создается впечатление, что из нафталина извлекли проффесора Виктора Федоровича и его верного членоносца Микилу Яновича, ибо в последней фразе так и читается их сакраментальное: "Астанавитись!"

Новости Крым поставить в стойло у России никак не получается

Но как раз в этом плане госдупным деятелям переживать не стоит. Украина – цивилизованная, европейская держава и соблюдает нормы приличия. Безусловно, мы остановимся на нашей государственной границе, и после этого наша генеральная прокуратура самостоятельно проведет расследование массового расстрела в Керчи. В этом можно не сомневаться. Если возникнут методические или технические сложности, нам помогут коллеги из Великобритании, которая славится качеством своих экспертов, или обратимся за помощью в ФБР. Так что все будет как надо. Дойдем до границ и остановимся.

Хотя, в Киеве сегодня переименовали улицу Жукова в улицу Кубанской Украины. Как-то так.