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8 сентября • обновлено в 11:31
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Стали известны имена наемников Путина, погибших в Сирии

5.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фамилии троих российских военных, которые погибли в Сирии в ходе разведывательной операции.

По информации источника РБК, погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. Они служили в Силах специальных операций ВС России.

Фото погибших военных

Фото погибших военных

РБК

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Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали, что он подорвался на мине. Никонов родился в Волгодонске (Ростовская область). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября на Аллее воинской славы Волгодонска.

Информации о Дмитрии Сыскове и Романе Мицыке на момент публикации не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года в Сирии боевики убили 4 российских военных.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
Тег
Новости России
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Да и куй с ними, все равно ихтамнет. А теперь ихТочноНет.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а имена наемников Трампа .Эрдогана и прочих.известны?клоуны б.дь,малолетние.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Работайте, братья!
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