Стали известны имена наемников Путина, погибших в Сирии

В сети опубликовали фамилии троих российских военных, которые погибли в Сирии в ходе разведывательной операции.

По информации источника РБК, погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. Они служили в Силах специальных операций ВС России.

Фото погибших военных РБК

Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали, что он подорвался на мине. Никонов родился в Волгодонске (Ростовская область). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября на Аллее воинской славы Волгодонска.

Информации о Дмитрии Сыскове и Романе Мицыке на момент публикации не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года в Сирии боевики убили 4 российских военных.

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