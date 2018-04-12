США впервые показали запуск "Гремлинов"

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США запустило с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules прототипа беспилотника.
Испытания проводились в рамках программы Gremlins. Соответствующий запуск впервые показали на видео. Об этом сообщает The Drive.
Программа предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников, а C-130 Hercules используется в качестве самолета-носителя. Также, запуск возможен с самолетов бомбардировочной авиации.
Дроны
После завершения операции дроны забирает другое воздушное судно, а к следующему этапу подготовка занимает около суток. Беспилотники должны выдерживать минимум 20 миссий.
Согласно планам Пентагона, использование этих средств в бою будет возможно с 2030 года.
"This will probably be a game-changer for our company if we're successful" E Demarco, Kratos https://t.co/cVaWmMcgxB pic.twitter.com/stXrxX8jso— Air Power (@MIL_STD) 5 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", ранее ВВС Турции получили в свое распоряжения два ударных беспилотника.