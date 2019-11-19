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19 ноября • обновлено в 08:25
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США ударят по России со всего оружия: озвучены сценарии большой войны

4.3т
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Существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

Об этом пишет польское издание Myśl Polska. При этом в ответ Россия может нанести такой же разрушительный удар по США.

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Согласно второму сценарию, Россию поместят в экономическую изоляцию. Она будет направлена на смену политического руководства страны. При этом именно РФ рассматривается США как наиболее вероятный противник.

США ударят по России со всего оружия: озвучены сценарии большой войны

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, точкой вооруженного столкновения между США и Россия, скорее всего, станет не Сирия, а Украина.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
США
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Северг Олег
Северг Олег
Как были Малопольшей так и остаются... Всё что Польша выплёвывает эти холопы подбирают и радостно в свою хату тащат, на почётное место, как украшение. Поганый в сути своей народец. Испортили поляки и черта оседлости русскую кровь на Украине. Вот такое вот там теперь живёт...
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
эту нечисть просто изолировать и все
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надеюсь не за украины?
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