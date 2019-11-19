США ударят по России со всего оружия: озвучены сценарии большой войны

Существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

Об этом пишет польское издание Myśl Polska. При этом в ответ Россия может нанести такой же разрушительный удар по США.

Согласно второму сценарию, Россию поместят в экономическую изоляцию. Она будет направлена на смену политического руководства страны. При этом именно РФ рассматривается США как наиболее вероятный противник.

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, точкой вооруженного столкновения между США и Россия, скорее всего, станет не Сирия, а Украина.

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