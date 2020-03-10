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10 марта • обновлено в 06:06
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США поймали российский корабль-разведчик возле Перл-Харбора

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США в воскресенье, 9 марта, заметили российский разведывательный корабль "Прибалтика" (ССВ-80) в Тихом океане вблизи военной базы Перл Харбор.

Об этом со ссылкой на сообщение американской береговой охраны передает "Интерфакс".

Судно зафиксировали вблизи острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. Сообщается, что "Прибалтика" следовала к югу от острова Оаху.

Российский разведчик ССВ-80 "Прибалтика" поймали возле Перл-Харбора

Российский разведчик ССВ-80 "Прибалтика" поймали возле Перл-Харбора

38brrzk.ru

Катер береговой охраны USCGC Kimball начал наблюдение за перемещением корабля-разведчика российского Тихоокеанского флота.

США поймали российский корабль-разведчик возле Перл-Харбора

США поймали российский корабль-разведчик возле Перл-Харбора

ucna.tv

ССВ-80 "Прибалтика" относится к большим разведывательным кораблям проекта 1826 "Рубидий" (официальное название судно связи). Построен в 1984 году на калининградской верфи "Янтарь". На борту корабля полным водоизмещением до 4500 тонн находится комплект аппаратуры радиотехнической разведки (сбора данных о характеристиках радиотехнических средств, включая РЛС) и радиоразведки (перехвата сообщений), а также гидроакустические станции и аппаратура спутниковой связи.

Российский разведчик ССВ-80 "Прибалтика" поймали возле Перл-Харбора

Российский разведчик ССВ-80 "Прибалтика" поймали возле Перл-Харбора

flot.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" поймали военные США и Канады вблизи своих территорий.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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