США выступили за присоединение к НАТО новой страны

Сенат США во вторник, 22 октября, поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО.

"За" принятие соответствующего протокола проголосовал 91 сенатор, "против" – двое, информирует пресс-служба на сайте верхней палаты.

"Резолюция по ратификации протокола НАТО и Республики Северная Македония принята", – огласили на заседании.

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Отметим, Северная Македония должна стать 30-м государством-членом Альянса. Ожидается, что процесс завершится к саммиту НАТО, который пройдет в Лондоне в декабре.

Вступление Северной Македонии в состав альянса пока одобрили 21 из 29 нынешних членов НАТО.

Иллюстрация. НАТО Gazete Manifesto

Напомним, ранее руководство институтов Европейского Союза заявило, что настало время начать переговоры о вступлении в его состав Северной Македонии и Албании.

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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