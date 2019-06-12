США перебросят войска в Польшу: Трамп и Дуда подписали важнейшее оборонное соглашение

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию об увеличении присутствия американских Вооруженных сил в Польше.

В ходе встречи в Белом доме в среду, 12 июня, они договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны, сообщает RMF24.

Согласно декларации, Соединенные Штаты направят в страну Восточной Европы еще тысячу своих солдат.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Таким образом, в целом на территории Польши будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США, что должно повысить качество американской группировки.

В документе также подчеркивается, что обе страны подтверждают свои обязательства перед Организацией Североатлантического договора (НАТО), включая обязательства, вытекающие из статей 3 и 5 Североатлантического договора, в качестве основы для взаимных оборонных отношений.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Анджей Дуда и Дональд Трамп

"Польша и Соединенные Штаты убеждены, что присутствие военного персонала укрепляет усилия НАТО по защите Польши, Соединенных Штатов и Альянса", – сказано в декларации.

Кроме того, Дуда и Трамп договорились о создании Командования передовой дивизии США в Польше, а также создание и совместное использование вооруженными силами США и Польши Центра боевой подготовки в Дравско-Поморском и других местах на Висле.

Отмечается, что в дальнейшем США намерены направить в Польшу также своих советников для усовершенствования Центра боевой подготовки.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО заявили, что США на постоянной основе разместят самолеты пятого поколения в Европе из-за необходимости противостоять России.

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