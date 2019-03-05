США перебросят в Европу новейшие боевые самолеты из-за России: что известно

США на постоянной основе разместят самолеты пятого поколения в Европе из-за необходимости противостоять России.

Об этом на слушаниях в сенате заявил командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти, передает "Радио Свобода". По его словам, РФ является основной угрозой безопасности евроатлантического региона, так как стремится "подорвать" Альянс и усилить влияние на соседние страны.

"ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое. Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность. Я рассчитываю, что они будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе", — цитирует Скапарротти "РИА Новости".

Кертис Скапарротти "Радио Свобода"

Генерал указал на модернизацию российского флота и заявил, что запросил два эсминца для усиления американских противолодочных сил США в европейских странах. Он добавил, что считает возможной поставку неких морских систем для Украины.

Иллюстрация. Боевой самолет США tvsudest.ro

Как писал OBOZREVATEL, Кертис Скапаротти также заявил, что США могут предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

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