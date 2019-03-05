|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

США перебросят в Европу новейшие боевые самолеты из-за России: что известно

1.7тЧитать материал на украинском

США на постоянной основе разместят самолеты пятого поколения в Европе из-за необходимости противостоять России.

Об этом на слушаниях в сенате заявил командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти, передает "Радио Свобода". По его словам, РФ является основной угрозой безопасности евроатлантического региона, так как стремится "подорвать" Альянс и усилить влияние на соседние страны.

"ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое. Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность. Я рассчитываю, что они будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе", — цитирует Скапарротти "РИА Новости".

Новости
"Самый опасный человек": адмирал США озвучил угрозу Путина для планеты
Кертис Скапарротти

Кертис Скапарротти

"Радио Свобода"

Генерал указал на модернизацию российского флота и заявил, что запросил два эсминца для усиления американских противолодочных сил США в европейских странах. Он добавил, что считает возможной поставку неких морских систем для Украины.

Иллюстрация. Боевой самолет США

Иллюстрация. Боевой самолет США

tvsudest.ro

Как писал OBOZREVATEL, Кертис Скапаротти также заявил, что США могут предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "вооружения" на OBOZREVATEL.

Темы
вооруженияХолодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
самолетНАТО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
12
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коновалець Євген
Коновалець Євген
Ці літаки, за котрі каже Скапаротти призначаються Україні, так як Польща вже получила 32 літака F-35. А за умовами договору НАТО було сказано, що друга партія - для України!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
А такой вариант..Россия перебросит в Мексику самолёты из за США ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Elonka Elonka, типа в мексике нет металлома своего? Или ты про надувные?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги