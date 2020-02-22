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22 февраля • обновлено в 10:40
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США отрепетировали жесткую войну с Россией

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Соединенные Штаты провели учения, которые симулируют ответный ядерный удар по Российской Федерации.

По легенде, РФ применила ядерное оружие малой мощности против стран НАТО. Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона, пишет ТАСС.

По его словам это были небольшие учения. Сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и она принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО.

США отрепетировали жесткую войну с Россией

США отрепетировали жесткую войну с Россией

ТАСС

"Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ", – рассказал представитель министерства обороны США.

В учениях принимали участие министр обороны США Марк Эспер и конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. В Пентагоне подчеркнули, что они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, войска России вновь пошли в наступление на Донбассе. Диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться через линию соприкосновения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Теги
ядерное оружие война
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Golan Sim
Golan Sim
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Критиковать я не посмею подобных репетиций ход. При этом искренне надеясь, что до премьеры не дойдёт.
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