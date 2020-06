"США повторяют опыт 50-летней давности, а Трамп льет масло на пламя протестов" – журналист

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, в которой обвиняют полицейских, спровоцировала многомиллионные протесты в США. Если мирные демонстранты выступают против жестких действий полицейской системы, то мародеры и грабители, которые выходят на улицы ночью, вызывают страх и создают хаос.

Удасться ли утихомирить бунты в США, да еще и в разгар пандемии коронавируса, в интервью OBOZREVATEL рассказал украинский журналист Питер Залмаев, проживший в США 23 года.

– Правда, что нынешние протесты в США – это разгул бандитизма и мародерства?

– Америка повторяет опыт 50-летней давности. Я имею ввиду волну массовых кровавых демонстраций против войны во Вьетнаме, прокатившуюся в конце 60-х в университетах и на улицах городов. То, что мы видим сейчас, нужно рассматривать как в этом длинном историческом контексте, так и в свете последних нескольких лет, ознаменовавшихся чередой убийств полицейскими афроамериканцев. С удручающей регулярностью и предсказуемостью американцы ужасаются снятыми на смартфон кадрами чернокожего американца, расстающегося с жизнью в руках белокожего полицейского.

Пандемия коронавируса унесла жизни более 100 тысяч американцев, а карантин привел к рекордной после Великой депрессии конца 20-х безработице. Почти 40 млн американцев подали на пособие. К тому же лето – жаркая пора. Совокупность этих факторов привела к тому, что на улицу вышли люди, которым просто нечего терять. Это люди, которые последние 2 месяца сидели взаперти, остались без работы и средств к существованию и вдобавок являются представителями тех меньшинств, которых иногда "случайно" и часто безнаказанно убивают полицейские.

Питер Залмаев gordonua.com

– Трамп пытается как-то утихомирить протестующих?

– Трампа эта ситуация, похоже, не очень тревожит. Более того, не исключают, что он бы и не против, чтобы протесты еще немного побурлили, чтобы потом предстать в роли спасителя Америки. Президент руководствуется стратегией Никсона 1968 года, когда тот победил на выборах, благодаря меседжу "закон и порядок". Недавно он перепостил этот меседж слово в слово, заглавными буквами, в своем Twitter. А вскоре после этого добавил угрожающе двусмысленно "Когда начинается мародерство – начинается стрельба".

Трамп вышел из Белого дома в сопровождении своих советников к исторической Церкви президентов, которую попытались поджечь протестующие. Для этого полиция струями газа и дубинками расчистила толпу, чтобы он на фоне церкви смог сфотографироваться с Библией в руках, хотя, как я подозреваю, никогда в жизни не читал ее.

Всю вину за беспорядки он пытается переложить на демократов в лице мэров протестующих городов, либо же губернаторов штатов. И конечно же, по ассоциации, на Джо Байдена – своего оппонента-демократа на предстоящих в ноябре выборах (если Трамп их не отменит в случае возможной второй коронавирусной волны).

– Этот протест называют еще расовым. В США до сих пор существует проблема "черных"?

– Расовое противостояние в США никогда и никуда не девалось, оно находится в состоянии постоянного закипания. Взрывы, подобные тем, что мы наблюдаем в эти дни, происходят раз в десятки лет, но локальные вспышки имеют место регулярно, а в последнее время чуть ли не каждый год. Сложно предсказать, чем они закончатся в этот раз. Если органично не пойдут на спад, Дональд Трамп, возможно, прибегнет к использованию армии, посредством крайне редко применяющегося Insurrection Act, т.е. Закона о повстанцах 1807 г.

Протесты в США

– Протесты в США обострились на фоне эпидемии коронавируса. Сейчас там на улицах тысячи людей, что может в сотни раз увеличить статистику заболеваемости.

– Американские газеты пестрят подобными заголовками, ведь если в таких больших городах как Нью-Йорк количество заражений пошло на спад, то во многих штатах, в том числе и тех, где происходят беспорядки, пик пандемии еще не достигнут. На улицы вышли сотни тысяч людей, и, конечно же, вполне логично ожидать возникновения новых эпицентров заражений.

– У американцев на руках много оружия. Есть опасность, что конфликт может перерасти в вооруженное противостояние?

– Если еще 10-15 лет тому назад предсказания о гражданской войне в Америке можно было увидеть лишь в маргинальных крайне левых или правых изданиях, либо в темных углах конспиративного "даркнета", то сейчас подобные сценарии обсуждаются экспертами на страницах The New York Times и Washington Post. Вместо воды Трамп льет на бушующее пламя протестов масло. В одном из своих твитов в первые дни протеста он намекнул, что, мол, “может быть пора провести в Вашингтоне демонстрацию MAGA (Make America Great Again) в поддержку лозунга "сделаем Америку снова великой"? Tаким образом, он призывает на открытое столкновение сторон.

В этом он также следует примеру Никсона, который принимал в Овальном кабинете так называемых твердые маски – строителей, которые забрасывали пивными банками и нападали на протестующих в Нью-Йорке студентов.

Несколько недель назад в одном из штатов группа парней решила высказать недовольство карантинными ограничениями "своей свободы". Проблема в том, что они были вооружены штурмовыми винтовками и пришли прямо к офису губернатора.

Мне, прожившему 23 года в Штатах, очень бы не хотелось спекулировать на теме, что в Америке может начаться гражданская война, но дело действительно – дрянь.

В одном из последних своих выступлений перед гибелью от пули расиста Мартин Лютер Кинг охарактеризовал бунт как "гибельный для общества и обреченный на поражение". При этом он предсказал, что пока бунт остается единственной возможностью “неуслышанных” (“unheard”) стать "услышанными". Поэтому Америка будет обречена проходить эти круги ада снова и снова.

