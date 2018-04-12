США и Россия подняли "самолеты судного дня": у кого круче

Пока американские и российские дипломаты обмениваются угрозами и пытаются вести переговоры, чтобы не допустить столкновения двух стран в Сирии, военные уже готовятся к самому худшему сценарию из возможных - ядерной войне.

11 апреля США задействовали самолет E-4B Nightwatch, более известный, как "самолет судного дня". Это воздушный командный пункт, который предназначен для управления подразделениями армии США в ходе военных конфликтов с использованием ядерного оружия.

Россия не замедлила с ответом и вскоре подняла в воздух свой суперсамолет - Ил-86ВКП.

Какой же из этих самолетов круче? Читайте об этом на "Обозревателе".

Как и в былые времена, США и Россия продолжают гонку вооружений. Политики могут не акцентировать на этом внимание, если им это выгодно, но оба государства ревностно следят за развитием ВПК своих потенциальных противников и стараются как минимум сохранять баланс, а в идеале опережать конкурентов.

У кого больше?

История с "самолетами судного дня" - тому подтверждение. "Игрушки" это очень дорогие, поэтому позволить себе их много не может ни одно государство в мире.

У США и России их по четыре штуки. Американский E-4B разработан на базе гражданского самолета Boeing 747-200. Американцы разработали свой суперсамолет еще в середине 70-х годов, а первый российский (точнее еще советский) аналог был выпущен в конце 80-х годов на базе стандартного пассажирского Ил-86.

Какой самолет круче?

Оба воздушных судна предназначены для управления всеми видами вооруженных сил, включая ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы, подводный флот и т.д. А еще могут продержаться в воздухе до недели благодаря возможности дозаправки прямо в воздухе.

Кстати, у суперсамолетов есть отличительная "фишка" - полное отсутствие иллюминаторов и вообще минимальное количество люков и технических отверстий. Все это ради повышения уровня безопасности первых лиц, которые находятся на борту.

А дороже?

Создание одного E-4B обошлось в $200 миллионов (не забываем делать поправку на инфляцию). А вот россияне держат эту информацию в секрете.

Основные характеристики воздушных суден, на которых могут передвигаться российский и американский президенты, тоже держатся в тайне. Если судить по имеющейся информации, между ними можно поставить знак равно.

А их не модернизируют?

Так как первые "самолеты судного дня" были выпущены несколько десятилетий назад, а выбрасывать их на свалку слишком дорого, то периодически их переделывают. В этом вопросе США и Россия тоже идут практически в ногу.

В 2015 году в конгресс подали заявку на перепрограммирование и модификацию коммуникационного оборудования, установленного на E-4B. Самолеты должны были обеспечить скоростным интернетом, современной спутниковой связью и новыми более защищенными коммуникационными каналами. Цена вопроса - $79 миллионов

В 2016 году Россия тоже решила начать модернизацию. Правда денег хватило только на один ИЛ-86, который напичкали самой современной электроникой. В случае начала ядерной войны, Путин будет летать именно на нем.