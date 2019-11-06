Срочная эвакуация: в аэропорту Милана произошло масштабное ЧП

В Милане эвакуировали Терминал №2 аэропорта "Мальпенса" из-за анонимного звонка о заложенной бомбе.

Как передает Corriere della Sera, в одном из чемоданов нашли "подозрительное устройство".

В результате в мерах безопасности всех пассажиров срочно вывели из терминала. На план национальной безопасности "Леонардо да Винчи" ушло 20 минут.

Пассажира, в чьем чемодане нашли неизвестный металлический предмет, задержали. Вскоре аэропорт возобновил полноценную работу.

"Мальпенса" expertitaly.ru

Как писал OBOZREVATEL, вечером 6 ноября ЧП также произошло в аэропорту Амстердама. Была объявлена чрезвычайная ситуация якобы из-за захвата самолета авиакомпании AirEuropa рейсом в Мадрид.

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