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"Средство устрашения": Латвия объявила о кардинальных мерах против России

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Латвия заявила об агрессивной политике России для достижения геополитических целей, которая наблюдается уже с 2014 года.

Так, президент страны Раймондс Вейонис особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну", передает DW.

Он подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы".

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Раймондс Вейонис

Раймондс Вейонис

Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент. По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

Вейонис выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", заявил Вейонис. "Все демократы должны быть готовы к этому", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 марта, в Латвии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса. По словам местных властей, это является "вкладом в укрепление безопасности всего региона".

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Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаСанкции против России
Место
Латвия
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Был в Латвии.Прекрасная,чистая страна с добрыми и трудолюбивыми людьми.Правда много акающих руских живёт,которые очень любят путена и свой грязный скрепный мир,а в россию переезжать не хотят.В ненавистной гейропе лучше)).Это в крови и генах кацапов:хаять цивилизацию и пользоваться её благами.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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Северг Олег
Северг Олег
Начал соображать что конец близок. Каково это начать понимать что ты мелочь, ничтожество и пустое место на которое вскоре придёт Россия и построит там республику для русских. Время идёт. Всё верно, чувствуйте гниды что конец ваш близок.
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Вы,мокши,можете только скульптуры из говна строить.В путь оно собралось))Смотри лапти не сотри,козломордое,грязное,отсталое чмо.
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