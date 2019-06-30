Спутник снял секретное "оружие возмездия" Путина: что известно

Секретное российское вооружение – атомную подлодку "Белгород" и стратегическую подлодку проекта 955 "Борей" – показали на фото.
Как пишет Naked Science, в сеть попал снимок со спутника, на котором, вероятно, запечатлены данные разработки.
Фотографию опубликовал исследователь Военно-морского флота Х. Саттон. По кадру размер лодки можно сравнить с размером субмарины проекта "Борей".
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон"
Министерство обороны России
Фото со спутника
Naked Science
Отмечается, что подводную лодку К-329 "Белгород" многие специалисты считают самой секретной российской субмариной. Она выступает в качестве носителя беспилотного подводного аппарата типа "Посейдон", также известного как "Статус-6".
Оружие призвано доставить ядерный боеприпас к берегам вероятного противника для поражения стратегически важных прибрежных целей.
Характеристики оружия
Naked Science
Напомним, недавно первую подлодку "Белгород" в РФ в условиях секретности спустили на воду.
Спуск на воду К-329 "Белгород"
РИА Новости
Спуск на воду К-329 "Белгород"
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля 2019 года президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который называют оружием "Судного дня" или "оружием возмездия".
В России заявили, что атаку разрабатываемого ими подводного беспилотника "Посейдон" невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования.
Бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер заявил, что оружие "Судного дня" РФ может стереть крупные города США с лица Земли.
На Западе нашли, чем ответить новому вооружению Путина.
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