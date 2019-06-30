Спутник снял секретное "оружие возмездия" Путина: что известно

Секретное российское вооружение – атомную подлодку "Белгород" и стратегическую подлодку проекта 955 "Борей" – показали на фото.

Как пишет Naked Science, в сеть попал снимок со спутника, на котором, вероятно, запечатлены данные разработки.

Фотографию опубликовал исследователь Военно-морского флота Х. Саттон. По кадру размер лодки можно сравнить с размером субмарины проекта "Борей".

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" Министерство обороны России

Фото со спутника Naked Science

Отмечается, что подводную лодку К-329 "Белгород" многие специалисты считают самой секретной российской субмариной. Она выступает в качестве носителя беспилотного подводного аппарата типа "Посейдон", также известного как "Статус-6".

Оружие призвано доставить ядерный боеприпас к берегам вероятного противника для поражения стратегически важных прибрежных целей.

Характеристики оружия Naked Science

Напомним, недавно первую подлодку "Белгород" в РФ в условиях секретности спустили на воду.

Спуск на воду К-329 "Белгород" РИА Новости

Спуск на воду К-329 "Белгород" РИА Новости

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