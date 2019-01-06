Сползает в море: в Сочи разрушена олимпийская набережная

В российском Сочи сильный шторм привел к разрушению части олимпийской набережной в Имеретинской бухте.

Как сообщает "Кавказ.Реалии", сломано уличное освещение, повреждены велодорожки и зеленые насаждения.

Набережная регулярно страдает от зимних штормов. Подобное произошло в январе прошлого года – тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений. Восстановить поврежденный участок удалось лишь к лету за 140 миллионов рублей.

По мнению экспертов, причиной разрушений является также и деградация пляжей в результате строительства морпорта в устье реки Мзымта, который перекрыл выносы гальки на пляжи.

Шторм на набережной instagram.com/ivkrpv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).