Сползает в море: в Сочи разрушена олимпийская набережная

В российском Сочи сильный шторм привел к разрушению части олимпийской набережной в Имеретинской бухте.
Как сообщает "Кавказ.Реалии", сломано уличное освещение, повреждены велодорожки и зеленые насаждения.
Набережная регулярно страдает от зимних штормов. Подобное произошло в январе прошлого года – тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений. Восстановить поврежденный участок удалось лишь к лету за 140 миллионов рублей.
По мнению экспертов, причиной разрушений является также и деградация пляжей в результате строительства морпорта в устье реки Мзымта, который перекрыл выносы гальки на пляжи.
Шторм на набережной
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).