МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Сползает в море: в Сочи разрушена олимпийская набережная

4.1тЧитать материал на украинском

В российском Сочи сильный шторм привел к разрушению части олимпийской набережной в Имеретинской бухте.

Как сообщает "Кавказ.Реалии", сломано уличное освещение, повреждены велодорожки и зеленые насаждения.

Набережная регулярно страдает от зимних штормов. Подобное произошло в январе прошлого года – тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений. Восстановить поврежденный участок удалось лишь к лету за 140 миллионов рублей.

По мнению экспертов, причиной разрушений является также и деградация пляжей в результате строительства морпорта в устье реки Мзымта, который перекрыл выносы гальки на пляжи.

Шторм на набережной

Шторм на набережной

instagram.com/ivkrpv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
9
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
размыв из-за распила
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги