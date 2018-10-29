Информатором был тесть: за Трампом шпионили из-за Холодной войны

Спецслужбы ныне не существующего государства Чехословакии шпионили за нынешним президентом США Дональдом Трампом в 1980-х годах. Коммунистическая разведка надеялась получить данные о "высших эшелонах" правительства США и секретную информацию, связанную с ведением Холодной войны.

Как пишет британская газета The Guardian, следить за Трампом начали после того, как он женился на поданной Чехословакии, модели Иване Зельничковой. Информатором Службы государственной безопасности (StB) был тесть Дональда Трампа, Милош Зельничков.

"Он регулярно сообщал в местный офис StB о визитах своей дочери из США и о своем знаменитом зяте в Нью-Йорке. Зельничков был классифицирован как "конспиративный" информатор. Его отношения с StB продолжались до конца коммунистического режима", — говорится в материале.

Ивана Зельничкова и Дональд Трамп The Guardian

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Экс-сотрудник StB Властимил Данек подтвердил факт многолетней слежки за нынешним президентом Штатов.

"Трамп был, конечно, очень интересным человеком для нас. Он был бизнесменом, у него было много контактов, даже в политике США", — пояснил бывший разведчик.

Он также сообщил, что уже в конце 1980-х годов было известно, что Дональд Трамп в будущем метил в президентское кресло.

Связь тайной полиции Чехословакии и советского КГБ и передачу данных о Трампе Данек комментировать отказался, однако известно, что спецслужбы стран активно обменивались различной информацией.

Сообщается также, что в 1987 году Дональд и Ивана Трамп по личному приглашению посла СССР в Америке Юрия Дубинина посетили Москву и Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).

"Вскоре после возвращения из Москвы Трамп объявил, что он собирается баллотироваться на пост президента", — обратили внимание в СМИ.

Отметим, что первый брак 45-го президента США распался в 1991 году, однако после развода Ивана Трамп на родину не вернулась.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 российские разведчики попали в скандал из-за подготовки кибератаки в Нидерландах.