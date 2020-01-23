Спасибо Путину за свободу! Израиль внезапно подмахнул России

Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Красной армией Аушвица.

Он добавил, что именно силы СССР помогли в победе над нацистами. Обратился Кац к Путину прямо у самолета, на котором глава России прибыл в Израиль, передает РИА Новости (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией", – сказал Кац.

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша выступила против России, обвинив Путина в перекручивании исторической информации о Второй мировой войне.

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