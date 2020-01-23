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23 января • обновлено в 10:44
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Спасибо Путину за свободу! Израиль внезапно подмахнул России

2.1т
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Красной армией Аушвица.

Он добавил, что именно силы СССР помогли в победе над нацистами. Обратился Кац к Путину прямо у самолета, на котором глава России прибыл в Израиль, передает РИА Новости (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией", – сказал Кац.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша выступила против России, обвинив Путина в перекручивании исторической информации о Второй мировой войне.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Израиль
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Комментарии
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
чем же он подмахнул, ипаные пропагандоны? он только факт констатировал
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3
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
За то, что день сменил зарю, Я Путина благодарю! За пятницей у нас суббота - Ведь это Путина забота! А за субботой выходной. Спасибо Путинб наш родной! Спасибо Путину с народом За то, что дышим кислородом!)))))
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Зе, будь мужиком, напомни, что в советской армии воевали и украинцы
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5
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Гаврилов Олег, вы щас героизируете шес.терок фа.ши.стов типо ба.нд.еры с шух.еви.чем, тем самым отрекаясь от Великой Победы, убл.юдк.и!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гаврилов Олег, Нынешние xeрои Укpaины вoeвали на другой стороне...не забывай!!
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3
2

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