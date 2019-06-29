Спас мирных жителей: опасное столкновение самолета и птицы попало на видео

В городе Амбала в Индии произошло ЧП с птицей, попавшей в один из двигателей истребителя Jaguar ВВС во время взлета, в результате чего он отказал.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Военный обозреватель (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца новости).

Понимая серьезность ситуации, пилот сбросил два дополнительных топливных бака и тренировочные бомбы, после чего благополучно вернулся на базу.

Военный истребитель ВВС Индии Скриншот видео

В результате инцидента командование ВВС страны заявило, что летчик спас жизни мирных жителей и сам самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в Полтавской области загорелся самолет Ан-2, в котором были люди. Он совершил аварийную посадку.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал