Создатели "Новичка" – Германии: отравление Навального этим ядом привело бы к смерти

Алексей Навальный.
Создатели нервно-паралитического вещества "Новичок" уверены, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен не этим ядом.
Заявление немецких властей о том, что против Навального применили вещество из данной группы, они считают "политической ерундой", передает "РИА Новости".
Биохимик Леонид Ринк утверждает, что симптомы Навального не похожи на отравления "Новичком", заявив, что отравление политика этим ядом "привело бы к его смерти, а не к коме".
Еще один разработчик вещества Владимир Углев также назвал симптомы Навального нестандартными для отравления "Новичком".
"Первые признаки – это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут – сразу же в кому. Возможно, добавили что-то для прикрытия самого вещества. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа", – заявил Углев.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.
Агенты Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ отравили Сергея Скрипаля ядом под названием "Новичок" в английском городе Солсбери в марте 2018 года.
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