Совбез ООН срочно собирается по просьбе России: что известно

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание 22 августа на запрос России и Китая, чтобы обсудить тестовый пуск американской крылатой ракеты наземного базирования.
Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на западные СМИ, РФ аргументировала свой запрос "заявлениями чиновников США относительно планов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия".
"Срочность связана с теми, что существует много угроз... Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, хотим обсудить этот вопрос", — заявил исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание Совбеза ООН
Как писал OBOZREVATEL:
19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали ракету Tomahawk. Пуск оружия был успешным.
Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили Америку в том, что она запустила ракету, которая запрещена ДРСМД. При этом из договора США и Россия вышли 2 августа 2019 года.
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