Совбез ООН срочно собирается по просьбе России: что известно

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание 22 августа на запрос России и Китая, чтобы обсудить тестовый пуск американской крылатой ракеты наземного базирования.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на западные СМИ, РФ аргументировала свой запрос "заявлениями чиновников США относительно планов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия".

"Срочность связана с теми, что существует много угроз... Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, хотим обсудить этот вопрос", — заявил исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание Совбеза ООН

Как писал OBOZREVATEL:

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