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Совбез ООН срочно собирается по просьбе России: что известно

3.2т Читать материал на украинском

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание 22 августа на запрос России и Китая, чтобы обсудить тестовый пуск американской крылатой ракеты наземного базирования.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на западные СМИ, РФ аргументировала свой запрос "заявлениями чиновников США относительно планов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия".

"Срочность связана с теми, что существует много угроз... Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, хотим обсудить этот вопрос", — заявил исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН

Как писал OBOZREVATEL:

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Совбез ООН
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а чому московія не скликала терміново Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй коли в них рвонула ядерна установка на воєнному полігоні?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А обсудить Российскую ракету SSC-8 (9M729 "Новатор" ) Россия не хочет? Из за этой ракеты весь сыр-бор. Штаты с 2014 года предупреждали Россию ....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пусть соберутся пусть рашка пораниться и все останется как было)))США рашку предупреждали не один год что будите разрабатывать выйдем из договора и об этом весь мир знает,теперь получается рашка сама нарушила и теперь начинает искать крайних)))))
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