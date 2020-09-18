Сотни хасидов покинули границу с Украиной – пограничники

Около 600 паломников-хасидов организованно покидают нейтральную полосу на границе с Украиной и уезжают вглубь Беларуси.

Как сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, сейчас границу покинули 570 хасидов.

По его словам, паломники после прохождения паспортного контроля садятся в автобусы и уезжают от границы.

В пятницу у хасидов начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

"Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи", – говорится в Telegram TUT.BY.

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